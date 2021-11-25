Власти Петербурга отложили введение QR- кодов в ресторанах

Обязательные QR- коды для посещения заведений общепита в Петербурге отложили до 27 декабря. Ранее планировалось ввести их с 1 декабря.

В Смольном объяснили такое решение тем, что повышается уровень коллективного иммунитета — все больше горожан делают прививки. По данным комитета по здравоохранению, полный цикл вакцинации прошли 2,1 млн человек. Около 400 тысяч привились однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

Тем не менее, существующие ограничения продлены в городе до конца января 2022 года.

По данным оперштаба, с 24 по 25 ноября в Северной столице зарегистрировано 1538 новых случаев COVID-19 (накануне - 1387). .