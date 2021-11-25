Аналитик Неменский: Киев насильственно ассимилирует русскоговорящих граждан Украины

Украинские власти заставляют русскоговорящих жителей Донбасса забыть свой язык, что является этноцидом. Такое заявление во время брифинга Медиагруппы «Патриот» сделал ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский.

Как передает ФАН, во время обсуждения текущей непростой ситуации на Украине аналитик отметил, что события, которые происходят в Донбассе с 2014 года и происходили до этого в украинском государстве в целом, попадают под понятие «этноцид».

«В случае геноцида мы должны доказывать, что Киев хочет истребить всех русских физически, а задача физического истребления всех русских как народа Киевом не ставится, и в общем-то не будет поставлена, потому как это не эффективный метод, а речь идет об уничтожении русских в культурном плане», — указал Неменский.

По мнению эксперта, украинские власти насильственно ассимилируют проживающих на территории Донбасса русскоговорящих граждан, вынуждая их переходить на новый язык. Политолог считает, что без мирного урегулирования конфликта остановить этот процесс невозможно. В то же время он подчеркнул, что Россия не должна допустить повторения геноцида и этноцида в отношении русскоязычных жителей региона.