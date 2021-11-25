Молдавия будет хранить российский газ на Украине и в Румынии

Молдавия рассматривает возможность использования румынские газохранилища. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

Такое решение приняли молдавские власти, чтобы избежать в дальнейшем газового кризиса, который столкнулась республика в октябре.

«Мы обсудили возможность использовать хранилища на территории Румынии. Насколько нам известно, сейчас они заполнены лишь на 75%. В ближайшее время, вероятно, нет необходимости строить новые хранилища», — заявил министр.

Кроме того, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну встретился с министром энергетики и угольной промышленности Украины Германом Галущенко, чтобы обсудить возможности реверса газа из украинских хранилищ.

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Напомним, что в конце октября после долгих переговоров молдавские власти заключили льготный контракт с «Газпромом» на пять лет. Однако Кишинев не считает это гарантией энергетической стабильности и продолжают поиск новых поставщиков.

«У нас должно быть больше альтернатив, но мы также должны иметь определенные внутренние ресурсы, чтобы защитить себя, когда на энергетическом рынке произойдет потрясение. И теперь мы будем работать над таким планом», — заявила президент Молдавии Майя Санду.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова обеспечивать регулярные поставки газа в Европу. Он также подчеркнул, что для этого могут быть использованы возможности нового трубопровода «Северный поток — 2».