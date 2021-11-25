Меркель призвала стороны «украинского вопроса» оставаться открытыми для диалога

«Украинский вопрос» может быть решен только в том случае, если все стороны будут оставаться открытыми для диалога. Об этом заявила исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель.

В рамках пресс-конференции в Берлине Меркель призвала стороны переговоров по гражданской войне в постсоветской республики оставлять незапертыми двери друг для друга и новых возможностей. Только так можно разрешить этот непростой кризис, уверена уходящий в отставку политик.

«С моей точки зрения, двери для диалога должны всегда оставаться открытыми, так как санкции - это одно, но с другой стороны, надо всегда оставаться открытым для диалога и решать проблемы в рамках переговоров», — подчеркнула Меркель.

Новое правительство Германии также будет уделять большое внимание украинской проблеме. В коалиционном соглашении от 24 ноября представители немецких либералов, социал-демократов и «зеленых» заявили, что ситуация в Донбассе должна разрешиться непременно с соблюдением Минских соглашений.