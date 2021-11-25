Новый водный тракт скоро отправит Северо-Крымский канал в историю

Перекрытый Украиной в рамках водной блокады Северо-Крымский канал вскоре станет окончательно не нужен Крыму, так как на полуострове уже достраивается трубопровод, по которому Керчь и Феодосия получат необходимые им объемы пресной воды.

Об этом рассказывает издание «Украина.ру», по данным которого в Крыму полным ходом идут работы по строительству новой водной артерии, которая в обход перекрытого Киевом канала доставит воду потребителям в восточной части полуострова.

В настоящее время восток Крыма получает воду из Нежинского и Просторненского водозаборов, построенных на базе артезианских скважин в 2015 году. Каждый из этих водозаборов качает по 75 тысяч кубометров воды в сутки из подземных источников, расположенных на глубине почти 200 метров. Эта вода по трубопроводу, введенному в эксплуатацию в нынешнем году. Подается в русло Северо-Крымского канала, доставляется на Керченский полуостров и в Феодосию.

Однако, при использовании Северо-Крымского канала потери воды составляют почти 50%, о чем сообщает ГУП «Вода Крыма». Поэтому к 2023 году канал будет исключен из схемы водоподачи, а вместо него будет использоваться система труб, которую сейчас возводят порядка 300 рабочих.

«Строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи включает в себя пять насосных станций с резервуарами чистой воды и 154 километра трубопровода. Новая водоснабжающая ветка пройдет практический параллельно Северо-Крымскому каналу. И будет включать в себя и Новогригорьевский водозабор, расположенный возле реки Салгир в Нижнегорском районе. Его запустили в эксплуатацию в феврале 2017-го», — сообщает издание.

Мощность всего нового тракта водоподачи в восточную часть Крыма составит 195 тысяч кубов в сутки, что полностью решит вопрос со снабжением региона пресной водой.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Как рассказал глава компании-подрядчика строительства Марк Луньков, новый трубопровод прокладывается в две нитки, одна из которых будет являться резервной на случай нештатных ситуаций.

«На данный момент выполнена поставка основного насосного оборудования, которое будет поддерживать давление в трубах, чтобы вода по тракту водоподачи попадала на очистные сооружения Феодосии и Керчи. Насосы приехали, их разгрузили и сейчас выполняется монтаж. Насосы будут в сутки пропускать через себя 195 тысяч кубометров воды. Это питьевые нужды Феодосии и Керчи, в том числе также Судак, Коктебель и Ленинский район», — сообщил Луньков.

Также сообщается, что строительство трубопровода для снабжения восточного Крыма пресной водой ведется в рамках Федеральной целевой программы, и представляет собой один из крупнейших инвестиционных проектов на полуострове. Контракт на строительство тракта водоподачи, который полностью заменит Северо-Крымский канал, составляет 19,6 миллиарда рублей.