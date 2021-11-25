Макрон поддержал стремление Хорватии стать частью Шенгена и еврозоны

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал стремление Хорватии стать частью Шенгенской зоны. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с хорватским премьером Андреем Пленковичем.

Французский лидер добавил, что также поддерживает желание Хорватии стать членом еврозоны.

«Я поддерживаю стремление Хорватии вступить в Шенгенскую зону», — уточнил Эммануэль Макрон.

В Шенгенскую зону включены 22 из 27 стран Евросоюза. Она также охватывает еще четыре страны, не входящие в ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.