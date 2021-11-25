Жириновский назвал «колхозником» прервавшего его выступление коммуниста Харитонова

Очередное выступление лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского обернулось скандалом. Депутата перебил законодатель от КПРФ Николай Харитонов, после чего завязалась перепалка.

В ходе рассмотрения вопроса о лишении коммуниста Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности, слово взял Жириновский. Политик обрушился с критикой как на участника скандала с незаконной охотой на лося, так и на все коммунистическое движение. Харитонов не выдержал напора Жириновского и ответил на его заявления, чем только распалил либерал-демократа.

Жириновский назвал Харитонова «колхозником» и обвинил в невоспитанности, в ответ ему коммунисты скандировали «позор». В какой-то момент лидеру ЛДПР отключили микрофон, и разобрать его речь стало невозможно. Ранее глава российских либерал-демократов уже вступал в полемику с другими депутатами и даже получал замечания от спикера Госдумы Вячеслава Володина.