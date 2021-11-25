Зеленский отправился праздновать день рождения Ермака на госдачу в Карпатах

Празднование дня рождения руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака прошло на государственной даче в Карпатах. Украинский лидер Владимир Зеленский отправился туда вместе с помощником.

Зеленский и Ермак уехали из офиса до завершения рабочего дня и улетели в Карпаты в государственную резиденцию Синегора. Ермак отпраздновал свое 50-летие на госдаче. На праздник отправились заранее: украинский президент вместе с помощником убыли еще 19 ноября, а само торжество состоялось 21 ноября.

На праздник были приглашены замруководителя Офиса президента Украины Андрей Татаров и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, пишут украинские СМИ. Киевские власти также организовали рейсы частных самолетов, чтобы привезти гостей на резиденцию в Карпатах .