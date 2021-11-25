Европа с 1 марта открывает въезд для привитых разрешенными в ЕС вакцинами от COVID-19

Европейский союз разрешил открыть границы для туристов, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Препарат обязательно должен быть одобрен ВОЗ и ЕМА,

Еврокомиссия озвучила решение о послаблении на въезд в страны Евросоюза. Изменения готовятся к весне следующего года .

После одобрения Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств препарата для вакцинации от COVID-19, иностранцы смогут посетить страны ЕС с 1 марта 2022 года. На сегодняшний день российская вакцина «Спутник V» в этот список не входит.

Россия ожидает прибытия инспекции ВОЗ в рамках процедуры одобрения российского препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V». Проведение проверки предполагается в конце текущего года.