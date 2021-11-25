Сальная шутка Норкина о вибраторе заставила покраснеть зрительниц «Места встречи»

Очередной анекдот телеведущего и шоумена Андрея Норкина оказался слишком сальным и скабрезным для многих зрителей «Места встречи». После юморески журналиста пришлось пускать титры.

Традиционная шутка в финале общественно-политического ток-шоу показалась зрителям поначалу безобидной и даже скучной. Однако всего одно слово истории о женской самообороне вогнало зрительниц в краску, а некоторые эксперты и гости передачи начали буквально валиться со стульев от хохота.

«Женский журнал, рубрика "Совет дня": "Убедитесь в том, что ваши вибратор и электрошокер разного цвета"», — «взорвал» студио Норкин лаконичной юмореской.

Гости передачи поаплодировали дерзкой и скабрезной шутке телеведущего и попросили продолжения, однако эфирное время подходило к концу, и руководству телепередачи пришлось пускать финальные титры. Анекдот о глянцевых журналах стал одной из самых смелых и злободневных шуток шоумена за все последние выпуски.

Известный телеведущий и журналист Андрей Норкин завершает каждый выпуск ток-шоу «Место встречи». Ранее шоумен признался, что у него нет одного секретного источника юморесок — все находится в интернете, а некоторые интересные варианты ему предлагают поклонники. Также Норкин рассказал, что так и не смог понять, какие его анекдоты и по какой причине чаще «вирусятся».