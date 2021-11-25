Карасев объяснил скрытый смысл слов Гордона о Зеленском

Украинский президент Владимир Зеленский оказался в состоянии политической войны с самым богатым человеком в стране – олигархом Ринатом Ахметовым.

Об этом, выступая на YouTube-канале Politeka, заявил украинский политолог, глава Центра глобальных стратегий Вадим Карасев. Который прокомментировал недавнее скандальное заявление о Зеленском журналиста Дмитрия Гордона.

Напомним, накануне известный своей яростной антироссийской пропагандой Гордон заявил на принадлежащем олигарху Ахметову телеканале, что для него Зеленский умер.

«Это война политическая. Это объявление политической войны. Ну не всегда же главнокомандующие объявляют войну. Вот это объявление войны. Это значит, под знамена должны собраться по одну сторону, а другие будут собираться по другую сторону, потому что мира не будет. Мира политического не будет, компромисса не будет», — высказал свое мнение Вадим Карасев.

По его словам, если кто-то настроен найти компромисс, он подбирает другие слова и оставляет себе и оппоненту возможности для каких-то встречных шагов или отхода. Но в данном случае мосты уже сожжены.

«Вот, Гордон сжег мост сейчас, который еще соединял его, Ермака, Зеленского, «Квартал», команду Зеленского, власть и так далее. Мосты сожжены и, скорее всего, мосты сожжены между Ахметовым и Зеленским», — заключил киевский политолог.

Pr Scr youtube.com / NewsOne

Напомним, накануне Дмитрий Гордон, выступая в эфире телеканала «Украина 24», напомнил, что с того момента, как Владимир Зеленский стал президентом, в стране не было реализовано ни одной реформы. По мнению журналиста, это связано с тем, что окружение нынешнего главы государства состоит в основном из воров и коррупционеров, или просто недостаточно квалифицированных людей, не умеющих управлять страной. И находясь в этой среде Владимир Зеленский и сам начал деградировать, уверен Гордон.