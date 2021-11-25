Матвиенко вновь возглавила Совфед по итогам решения Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

Совет Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ принял решение о переизбрании спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

В ходе заседания за кандидатуру действующего председателя проголосовали все руководители национальных делегаций. Совет осуществляет организацию деятельности Межпарламентской Ассамблеи, являясь ее руководящим органом.

Матвиенко поблагодарила коллег за поддержку ее кандидатуры. Как отметили главы делегаций стран содружества, она многое сделала для развития межпарламентского сотрудничества.

Ранее спикер Совфеда призвала не допускать политизации в вопросах взаимного признания вакцин. Об этом сенатор заявила в ходе международной конференции «Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития».