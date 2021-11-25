Мария Захарова посмеялась над репортажем CNN о «нападении» России на Украину

Западные СМИ уже не в первый раз показывают как Россия «нападает» на Украину. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге со СМИ.

«Во-первых, если вы смотрите CNN, то должны быть в курсе, что мы уже напали не один раз на Украину, и танки бороздят украинские поля. Если смотреть CNN, это происходит уже на протяжении многих лет», — сыронизировала Захарова.

Она добавила, что Россия не в первый раз уличает западные СМИ в создании фейков. Также Захарова отметила двуличную политику Соединенных Штатов в отношении конфликта в Донбассе.

«США на словах, декларативно выступают за скорейшее решение конфликта в Донбассе. На самом деле — накачивают оружием страну, я имею ввиду киевский режим, который использует его в регионе, и использует его против тех, кого называют собственными гражданами», — прокомментировала дипломат.

Ранее полпред президента России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что Украина мешает прекращению конфликта в регионе. Он пояснил, что делегация из Киева ответила отказом на согласование дорожной карты по политическому разрешению конфликта на территории Донецка и Луганска в соответствии с Минскими соглашениями