Оркестр петербургской филармонии исполнил почти век считавшуюся утраченной композицию Стравинского

Премьера произведения выдающегося русского композитора Игоря Стравинского «Погребальная песня» состоялась в Санкт-Петербурге. Более века композиция считалась утраченной.

Легендарная композиция прозвучала в стенах Большого концертного зала Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича в ходе литературно-музыкального спектакля «Час пробил! История создания одного произведения». В основу постановки легла одноименная книга писателя Андрея Логинова. Сам автор также присутствовал на премьере.

«Я рад, что сегодня в зале можно встретить людей пожилого возраста, молодежь, интеллигенцию и рабочих. Это те люди, для кого писалась новелла — широкий круг лиц. Наша команда прекрасна, у нас отличные актеры, которые хорошо чувствуют мотив произведения», — поделился прозаик и драматург с корреспондентом «Народных новостей».

«Погребальная песня» была обнаружена практически случайно в 2015 году. Рабочие нашли партитуру с нотами во время ремонта консерватории. Сам Игорь Стравинский посвятил произведение своему учителю и легендарному русскому композитору — Николаю Римскому-Корсакову.