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Путин поблагодарил президента Сербии Вучича за поддержку русского языка

Политика
Путин поблагодарил президента Сербии Вучича за поддержку русского языка

Россия постарается найти для Сербии приемлемое решение по ценам на газ. Такое обещание дал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства проводит переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем. Путин подчеркнул, что отношения между странами развиваются по всем направлениям.

«Вопросов много накопилось. Но несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, все-таки наши отношения не только поддерживались на всех уровнях, но и развивались», — отметил российский президент.

Владимир Путин также поблагодарил Александра Вучича за поддержку русского языка в Сербии. Российский лидер пожелал коллеге успехов на предстоящих президентских выборах.

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