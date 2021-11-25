Политолог Кедми высмеял заявление Запада о «российском вторжении» на Украину

Все домыслы о «российском вторжении» на Украину являются выдумкой Запада. Такое заявление сделал израильский политолог Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Если Россия чихнет, армия Украины исчезнет. Для этого даже нападать не надо, не надо вводить туда войска», — заявил эксперт.

Кедми уточнил, что Москва не собирается нападать на соседнюю страну «ни в январе, ни в декабре». Вся антироссийская истерика от Киева исходит от внутриполитических проблем. Просто таким образом президент Украины Владимир Зеленский, по словам политолога, пытается спасти свой рейтинг.

«Нельзя, чтобы прошла неделя и Россию ни в чем не обвинили. А когда ничего нет, вытаскивают что-то старое», — сказал политолог.

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Кроме того, эксперт заметил, что российское руководство не стремится любой ценой вернуть Украину из влияния Запада. Кедми утверждает, что если столкновения действительно когда-нибудь произойдут, то украинская государственность перестанет существовать в течении нескольких часов, а внешнеполитический вектор Киева не будет иметь значения.

«Достаточно военных сил в России, чтобы то, что называется украинской армией, в течение нескольких часов было превращено в пыль или обломки», — подвел итог Кедми.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты будут без колебаний действовать против России на Украине. Он уточнил, что Вашингтон ведет постоянный диалог с Киевом по вопросу «оборонных потребностей» последнего.