Представители Пригожина назвали недопустимым высказывание «унтерменши» со стороны Нерсесова

Пресс-служба компании «Конкорд» прокомментировала публикацию издания «Конкретно.ру», посвященную журналисту Юрию Нерсесову и его недопустимым высказываниям в адрес русского народа.

Представители бизнесмена Евгения Пригожина изучили материал издания и заметили, что автор текста предпочел не обращать внимание на то, как Нерсесов использует слово «унтерменш», взятое им из нацистской терминологии.

«Видимо "случайно" автор забыл упомянуть, что нацистский термин "унтерменши" Юрий Нерсесов использовал не только в отношении негров, но и в отношении русских», — сказано в тескте, опубликованном пресс-службой «Конкорда» в соцсети «ВКонтакте».

Нерсесову следует избегать постоянных оскорблений и провокаций в погоне за скандальными публикациями, считают в пресс-службе. Увы, в журналистском сообществе не нашлось тех, кто указал бы коллеге на недопустимость таких слов.

«Возможно, Нерсесов искренне так относится к русскому народу, в этом разберется прокуратура. Хотя по нашему мнению, такие высказывания недопустимы в любом случае», — отмечается в заявлении.

Юридическая служба «Конкорда» намерена следить за соблюдением Нерсесовым законодательства РФ. Напомним, что предприниматель Евгений Пригожин ранее направил в прокуратуру заявление о привлечении к ответственности журналиста за публикацию оскорбительных материалов.