Народный артист России Леонид Зимненко умер на 79-м году жизни

Советский и российский оперный бас Леонид Зимненко ушел из жизни в 78 лет. Причина смерти артиста не сообщается.

Художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман выразил слова соболезнования семье Зимненко.

«Сегодня снова потеря…. Народный артист России, Леонид Орестович Зимненко ушел от нас», — написал Бертман в своем посте в Facebook.

Дата и место похорон Леонида Зимненко пока неизвестны. Артист Леонид Зимненко выступал на сцене театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также пел в «Геликон-опера». На счету Зимненко более сорока партий.