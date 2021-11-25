Парламент Северной Осетии отклонил закон о QR-кодах

Народные избранники Северной Осетии не поддержали инициативу федерального правительства о введении QR-кодов.

Законопроект не нашел необходимой поддержки среди депутатов: 30 парламентариев согласились с законопроектом, 12 высказались против, а 4 народных избранника воздержались. Для одобрения законопроекта нужны голоса 35 депутатов, поэтому инициатива федеральных властей не была одобрена в текущем голосовании.

Два законопроекта о QR-кодах внесли в Госдуму 12 ноября. Согласно документам, в транспорте и общественных местах теперь появляться можно будет исключительно с QR-кодом. Для получения QR-кода необходим либо сертификат о прививке, либо справка о медотводе, либо свидетельство о том, что человек переболел коронавирусом.