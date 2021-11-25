Госдума проголосовала за лишение депутата Рашкина неприкосновенности

Госдума на пленарном заседании 25 ноября большинством голосов поддержала лишение члена КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности из-за «лосиного дела». Из 398 парламентариев за высказался 341, против - 55, двое воздержались.

Напомним, в отношении коммуниста возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»), максимальное наказание по ней - до пяти лет лишения свободы.

Голосование предваряло выступление генпрокурора РФ Игоря Краснова.

«Рашкин, как охотник с 20-летним стажем, не мог не знать правил, но сознательно пошёл на незаконную охоту. Оставаясь на свободе, Рашкин может повлиять на свидетелей незаконной охоты. Рашкин был за рулем с признаками опьянения, от него исходил резкий запах спиртного, речь была нарушена», — отметил генпрокурор.

Краснов подчеркнул, что в деле нет политической подоплеки, а мера пресечения в виде запрета определённых действий обоснована. Кроме того, генпрокурор добавил, что мужчина, взявший в руки оружие, должен вести себя по-мужски и брать ответственность за последствия своих действий, а не пытаться ввести общественность в заблуждение и выставлять себя жертвой обстоятельств.

Валерий Рашкин стал двенадцатым депутатом за всю историю Госдумы, которого лишили неприкосновенности.

29 октября полицейские задержали машину в Саратовской области, в которой находился депутат Рашкин. В багажнике обнаружили разделанную тушу убитого лося. Сначала парламентарий заявил, что нашел мертвое животное. Но потом признался, что сам застрелил лося, перепутав его с кабаном.