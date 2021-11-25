Шугалей назвал Петербург при Беглове городом разрушенных домов и невыполненных обещаний

Известный ученый-социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей считает, что в Петербурге появилось много проблем, когда им стал руководить губернатор Александр Беглов.

В своем Telegram-канале Шугалей назвал Санкт-Петербург «городом пустых обещаний». Он обратил внимание, что здания в Северной столице не ремонтируются, снег вовремя не убирают, город стал непривлекательным для инвесторов.

«Но каждому раздали по обещанию. Одним обещали теплую беседку в парке, другим — мост построить в следующем веке. Петербург Беглова смело можно назвать городом разрушенных домов и невыполненных обязательств», — добавил ученый в своем Telegram-канале.

Поговаривают, что Петербургом вместо губернатора управляет какая-то программа «дворник-шеринг», указал глава ФЗНЦ. Поэтому в городе часто случаются прорывы труб, есть проблемы с канализацией, у жилых домов протекают крыши.

«Может уже стоить вернуть настоящего губернатора в город?» — призвал Шугалей.

Накануне в Петербурге выпал первый снег. Горожане и общественники ждали, что коммунальщики направят на улицу снегоуборочную технику, однако полноценную уборку они так и не увидели.