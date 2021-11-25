Главы МИД России и Японии обсудили по телефону тему заключения мирного договора

Новый глава Министерства иностранных дел Японии Есимаса Хаяси провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщает японское внешнеполитическое ведомство, Хаяси указал на важность развития отношений между Москвой и Токио. В том числе речь идет о политической, экономической и культурной сферах, а также о заключении мирного договора.

«Хаяси отметил, что придает большое значение развитию японско-российских отношений в широких областях, включая вопрос заключения мирного договора, политику, экономику и культуру. В ответ на это министр Лавров поздравил господина Хаяси с назначением», — говорится в сообщении МИД Японии.

Ранее японский министр уже заявлял о стремлении Токио развивать отношения с Москвой. Говоря о теме мирного договора, он подчеркнул, что стороны не должны этот вопрос следующим поколениям.