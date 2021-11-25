Застрявшие в Арктике корабли стали причиной бурной реакции британцев

Около двадцати торговых судов оказались в ледовой ловушке, так как воды Северного морского пути замерзли на две недели раньше, чем ожидалось. Эта новость вызвала у британских читателей закономерные вопросы о глобальном потеплении.

Как сообщает британское издание The Telegraph, холода в Арктике в этом году наступили гораздо раньше, по сравнению с предыдущими теплыми зимами, и в результате десятки грузовых кораблей оказались скованны льдами. Теперь эти суда ждут прихода ледоколов, которые освободят их.

Такая ситуация, как отмечает британское издание, ложилась из-за неверного прогноза метеорологической службы, которая не предсказала ранний ледостав в районах пролегания Северного морского пути.

Помимо российских кораблей застигнутыми врасплох в Арктических водах оказались и корабли под флагами Маршалловых островов и Гонконга. Об этом ранее рассказал Алексей Лихачев – гендиректор российской госкомпании «Росатом», в управлении которой находится атомный ледокольный флот.

Как рассказал Лихачев российским СМИ, компании-грузоперевозчики доверяют прогнозам метеорологической службы, и в случае необходимости бронируют у «Росатома» ледокол для сопровождения своих судов. Однако в этот раз метеорологи заявили, что погода будет хорошая и ледокол не понадобится.

В результате суда, направлявшиеся из Мурманска на Чукотку с грузом товаров первой необходимости уже более недели стоят, скованные льдами. Им на помощь, как заверил Алексей Лихачев, идут ледоколы, но спасательная операция может затянуться на какое-то время, так как грузовые корабли рассредоточены на большом расстоянии друг от друга.

vk.com / ФГУП АТОМФЛОТ

Читатели британского издания The Telegraph бурно отреагировали на данный материал, засыпав авторов вопросами о глобальном потеплении и шутками про белых медведей.

«Э-э-э, лед замерз раньше? Вот это глобальное потепление. Как тебе такое, Грета? Ты была та-а-ак не права! Белые медведи будут в восторге!», — написал пользователь под ником Paul Isherwood.

При этом комментатор под ником intp one отметил, что очень странно со стороны автора статьи обвинять российских метеорологов в неправильном прогнозе, так как моделированием погоды в долгосрочной перспективе занимаются три суперкомпьютера, ни один из которых не находится в РФ.

Другие пользователи в шутку предположили, что глобальное похолодание в арктических широтах стало следствием «брекзита» или отказа отдельных европейцев от борьбы с климатическими изменениями.