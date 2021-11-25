МИД РФ назвал безосновательными заявления об «уклонении» Москвы от встречи в «нормандском формате»

Германия и Франция должны отказаться от спекуляций на тему Донбасса. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Берлин и Париж активизировались после публикации переписки министров иностранных дел России, Германии и Франции. Они стали заявлять об «уклонении» Москвы от встречи в «нормандском формате», и Захарова назвала эти высказывания безосновательными.

«Поведение Берлина и Парижа показывает правильность публикации России переписки глав МИД РФ, ФРГ И Франции», — подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что за невыполнение Минских соглашений несет ответственность только Украина. Киев саботирует договоренности, добавил Мария Захарова.