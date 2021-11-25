Глава ЛНР Пасечник назвал противоречивой реакцию ЕС на указ Путина о поддержке Донбасса

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал противоречивой позицию Евросоюза по вопросу российской гуманитарной помощи Донбассу. Такое заявление он сделал в своем Twitter-аккаунте.

«В ЕС обеспокоены решением России о расширении доступа товаров, выпускаемых на Донбассе, на российский рынок. По мнению Европейского союза, это обостряет военный конфликт и противоречит "Минску". Исходя из этой логики, экономическое удушение Донбасса "Минск" не нарушает. Странно…» — прокомментировал Пасечник.

Уточним, что 15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о гуманитарной помощи Донбассу. Согласно нему, предприниматели из ДНР и ЛНР могут поставлять свою продукцию на российский рынок по облегченной схеме.

kremlin.ru / Администрация президента России

Однако Еврокомиссия усмотрела в этом нарушение минских договоренностей.

«Такие односторонние шаги нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины. Они могут усилить напряженность и будут препятствовать процессу реинтеграции», — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию в Донбассе очень тревожной. Также он отметил, что у Москвы нет данных о применении американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin) в данном регионе.