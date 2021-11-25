Хинштейн назвал полной неожиданностью отставку главы ФСИН Калашникова

Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал полной неожиданностью увольнение Александра Калашникова с поста директора Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Увольнение директора ФСИН явилось полной неожиданностью для большинства. Еще два часа назад Александр Калашников принимал участие в координационном совещании в Генпрокуратуре, посвященном реализации нацпроектов», — написал депутат.

Ранее указ об отставке Калашникова, который возглавлял ФСИН с октября 2019 года, подписал президент Владимир Путин. Его увольнение произошло на фоне скандала с пытками в саратовской колонии. В результате инцидента было возбуждено 12 уголовных дел, из ФСИН уволены 18 сотрудников управления. Новым директором ФСИН назначен замглавы МВД генерал Аркадий Гостев.