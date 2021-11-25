Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших при пожаре на шахте в Кузбассе

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнование в адрес родственников горняков, которые погибли на шахте «Листвяжная». ЧП произошло в Кемеровской области.

Напомним, что в результате пожара в шахте погибли 11 человек. Российский лидер также поручил сделать все для помощи пострадавшим.

«Президент Путин глубоко соболезнует семьям тех шахтеров, которые уже понятно, что погибли. Мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто еще находится под землей», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В настоящее время после задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области спасатели вывели на поверхность 237 человек. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ. По предварительной версии, задымление могло возникнуть в результате взрыва метана.