«Любимый кот Путина». Британцы впечатлились следами амурского тигра в Якутии

Политолог Владимир Корнилов высмеял реакцию британской газеты The Times на обнаруженные в Якутии следы амурского тигра. Издание сообщало, что «в самом большом и холодном регионе России» нашли доказательство того, что «любимый кот» президента Владимира Путина начал «процветать».

«То есть теперь на Западе их котами Путина называют? Есть лошади Пржевальского и коты Путина!» — сыронизировал Корнилов в Telegram-канале.

Ранее директор по охране природы благотворительного фонда «Тигрус» Виктор Никифоров сообщил о том, что в Якутии впервые за последние 50 лет замечены следы амурского тигра. По его словам, это свидетельствует об увеличении численности этих хищников.

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

«Наблюдатели Авиалесоохраны обнаружили первый в XXI веке, и даже за последние полвека, заход тигра в Якутию. Следы тигра обнаружены на берегу правого притока Алдана. Это юго-восточная часть Якутии. Для Якутии заходы тигра — редкость», — передает слова Никифорова ТАСС.

Специалист поделился, что хищнику сложно закрепиться в этом сибирском регионе, поскольку там нет широколиственных лесов и кабанов, а значит, и питаться ему «особо нечем». Тем не менее численность тигров на Дальнем Востоке превысила 600 особей.

«То, что тигры обследуют свои исконные охотничьи угодья, свидетельствует о том, что численность самых северных тигров не вызывает опасений. Если бы популяция находилась на спаде, то тиграм было бы не до прогулок в соседние регионы», — резюмировал Никифоров.

Амурский тигр, обитающий на Дальнем Востоке России, занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел этого хищника привел к почти полному уничтожению популяции. В 2013 году по инициативе Путина создали центр «Амурский тигр» для защиты и расширения мест обитания животного.