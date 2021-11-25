Читатели «Фактов» призвали всерьез задуматься над пророчеством Нострадамуса на 2022 год

Легендарный французский астролог Нострадамус считал, что 2022 год принесет миру глобальные перемены. Одно из его предсказаний на грядущие месяцы ошарашило читателей болгарского издания «Факти».

Толкователи пророчеств Нострадамуса пришли к выводу, что в следующем году Россия и Украина сблизятся и смогут договориться, несмотря на позицию Соединенных Штатов и некоторых стран Европы. При этом астролог был убежден, что попытки контролировать мировое сообщество ослабят американское государство, после чего оно потеряет авторитет.

Предсказания Нострадамуса вызвали споры в комментариях под соответствующей статьей «Фактов». Кто-то посоветовал не верить прогнозам и смотреть в будущее без иллюзий. Некоторые болгары призвали всерьез задуматься над словами легенды астрологии.

«Если это действительно произойдет, человечество хоть отдохнет немного — две Кореи давным-давно должны были объединиться», — написал один из пользователей.

«Высший разум вселенной, который мы называем богом, очевидно, решил, что пришло время для радикальных изменений в жизни на Земле, нас ожидает еще много перемен, некоторые из них человечеству будет довольно сложно осознать и преодолеть», — отметил другой юзер.

Многие пророчества Нострадамуса имели место в современной истории. Так, он предсказал убийство 35-го президента США Джона Кеннеди и о теракт, который произошел в этой стране 11 сентября 2001 года.