Аналитик Соловейчик связал состояние улиц Петербурга с кадровой политикой Смольного

Халатное отношение администрации Санкт-Петербурга к уборке городских улиц после снегопада может быть обусловлено кадровой политикой Смольного, считает политический аналитик Владимир Соловейчик.

Петербург продолжает страдать от непогоды, а жители города начали жаловаться на неубранные после снегопада улицы и проезжие части. По мнению горожан, администрация и коммунальщики, видимо, решили оставить все как есть, надеясь на потепление.

Владимир Соловейчик иронично заметил, что жители Петербурга и представители администрации города живут будто в двух «разных государствах».

«Большинство горожан живет в России, в северном городе на Неве, и мы привыкли к сезонным температурным перепадам. Тем более, что для наших широт по календарю зиме, как говорится, уже давно пора. А вот начальство, видимо, мысленно пребывает в тех теплых краях, где оно отдыхает от нас и где не бывает ни снега, ни похолоданий. Не исключаю, что в своих мыслях это начальство пребывает там и сейчас», — пошутил аналитик.

Плюс ко всему Смольный недавно сменил главу комитета по благоустройству и коммунальному хозяйству, который несет ответственность за уборку дорог. Не исключено, что плачевное состояние улиц может быть обусловлено именно этим фактом.

«Думаю, о такого рода кадровых назначениях стоило думать задолго до «снегоуборочного» сезона или уже отложить до весны», — заключил Соловейчик в интервью Федеральному агентству новостей.

Как стало известно ранее, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не смог решить вопрос с уборкой снега в городе. Несмотря на заверения в полной готовности к зиме, Смольный не выдвинул достаточное количество специальной техники после разгулявшейся 24 ноября непогоды.