Бизнесмен Пригожин: юристы занимаются проверкой ложных высказываний Соболь

Бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил информацию о проверке высказывания экс-юриста ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Любови Соболь на предмет ложных сведений.

К предпринимателю обратилась корреспондент сайта RTVI с просьбой прокомментировать информацию о проверке Соболь, которую начал столичный отдел полиции по району Хамовники после заявления Пригожина. Основанием стало высказывание, прозвучавшее из уст экс-юриста ФБК в одном из роликов на YouTube. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Да, действительно юридическая служба этим занимается. Безусловно, огорчает тот факт, что большинство нашкодивших котов успевают убежать из страны к своим зарубежным кураторам до того, как их привлекут за злодеяния», — отметил Пригожин.

Действительно, Соболь успела покинуть Россию и перебраться в другую страну, несмотря на многомиллионный долг и решение суда об ограничении свободы. Однако петербургский бизнесмен увидел в этом позитивную сторону.

«Но с другой стороны, это неплохо, от этого в плюсе экология страны, в воздухе меньше пахнет фекалиями. Хотя лично к Любе Соболь я отношусь с симпатией. И надеюсь, наказание ей пойдет на пользу. Как говорится, на свободу с чистой совестью», — подытожил предприниматель.

Ранее Любовь Соболь стала фигуранткой уголовного дела о клевете в отношении Пригожина. Правоохранители начали проверку по трем фактам подобных правонарушений.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России