Путин освободил Калашникова от должности главы ФСИН

Президент Владимир Путин подписал указ, который освободил от занимаемой должности главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова.

Указ президента вступил в силу в день его подписания — 25 ноября. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля. Освободившуюся должность указом президента занял Аркадий Гостев. До назначения он был заместителем главы МВД.

Александр Калашников стал директором ФСИН РФ 8 октября 2019 года. Тогда он сменил Геннадия Корниенко, которого освободили от должности из-за возраста.