Песков заявил, что законы о QR-кодах в России не приняты из-за сложности процесса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причину, по которой в России еще не приняли законы о QR-кодах.

Власти России до сих пор не приняли законопроекты о QR-кодах по той причине, что этот процесс крайне сложный. В принятии решения по данному вопросу важно не только спасти людей, но и не навредить экономике государства, добавил Песков.

«Это очень сложный процесс, сложная задача. Каждый раз пытаются пройти по лезвию, спасти в первую очередь людей, обеспечить их здоровье, а с другой стороны, не навредить экономике страны», — отметил он.

Справиться с распространением коронавируса можно только при помощи вакцинации. Эта процедура проводится во всех регионах России. Минздрав страны в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Также в России созданы вакцины от COVID-19 – «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Позже стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт».