Читатели Der Spiegel призвали власти ФРГ игнорировать новые санкции США против «СП-2

Читатели немецкого издания Der Spiegel раскритиковали новые санкции США против газопровода «Северный поток — 2».

Вашингтон недавно ввел ограничительные меры против трубопровода. По сообщению госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, штрафные меры нацелены на один из используемых при строительстве кораблей, а также на связанную с Россией фирму Transadria Ltd.

Как известно, немецкая партия «Зеленых» активно выступает против «СП-2». Однако американские санкции коснулись и европейских компаний, участвующих в проекте.

«Новые санкции США неприемлемы и для противников газопровода», — заявил представитель «Зеленых» Омид Нурипур.

Читатели Der Spiegel не смогли остаться равнодушными к ситуации вокруг давления Вашингтона на «Северный поток — 2». Они послали властям ФРГ важный сигнал и призвали игнорировать выпады американцев.

«США беззастенчиво преследуют в Европе исключительно свои собственные интересы. Но к нашим интересам это отношения не имеет. Поэтому: открывайте кран!», — написал один и пользователей Сети.

«США позволяют себе вещи, которые практиковались в дремучем Средневековье. "Мировой жандарм" — это еще мягкое обозначение для этой когда-то дружественной нам "демократии"», — добавил еще один комментатор.

Ранее сообщалось о критике американских санкций против "СП-2" со стороны Министерства иностранных дел Китая. Пекин выступает против политизации коммерческих проектов и введения незаконных односторонних санкций, подчеркнул представитель ведомства Чжао Лицзянь.