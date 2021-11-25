Власти Кемеровской области сообщили о гибели 11 человек при пожаре на шахте «Листвяжная»

Количество погибших при пожаре в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 11. Данную информацию подтвердил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, что пожар и сильное задымление произошло сегодня утром в угледобывающей шахте «Листвяжная». На момент начала возгорания под землей находились более 280 человек, 237 из которых спасатели эвакуировали сразу. Внизу оставались еще 36 горняков, судьба которых оставалась неизвестной. Сейчас их местоположение установлено.

К настоящему моменту стала известна предварительная причина возгорания угольной пыли в шахте — взрыв метана.Такую версию озвучил председатель Независимого профсоюза горняков Александр Сергеев.