Песков: Россия не имеет отношения к «гаванскому синдрому» дипломатов из США

Российская Федерация никогда и никаким образом не имела отношения к появлению у дипломатов из США кожной сыпи и иных симптомов, известных под общим названием «гаванский синдром». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вопрос о мнимой причастности российских спецслужб к появлению у сотрудников американских диппредставительств по всему миру подозрительного заболевания пресс-секретарь президента РФ обсудил в ходе брифинга. Москва отрицала и продолжает отрицать любую связь с ухудшением самочувствия дипломатов, подчеркнул Песков.

Вопрос о «причастности» Кремля к появлению у сотрудников разведки и Госдепа США головной боли, кожной сыпи и других симптомов обсуждался во время визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву. Как отмечает Washington Post, американский разведчик воздержался от обвинений в адрес СВР или ФСБ но заметил, что неизвестное заболевание поражает мозг дипломатов из США.