Издание «Новая газета» опубликовало материалы о лингвисте Ирине Левонтиной, которые являются откровенно недостоверными и искажают правдивую информацию. На неточности указала пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен Евгений Пригожин потребовал опубликовать в «Новой газете» ответ на публикацию издания, который содержит максимально объективную картину судебного разбирательства и может быть подтвержден материалами дела.

Речь идет о статье «Новой газеты» про обвинения Пригожина в адрес Левонтиной. Данная публикация искажает материалы дела и допускает неполное и одностороннее предоставление информации, что вводит читателя в заблуждение.

«В свою очередь, юридическая служба компании "Конкорд" считает, что издание "Новая газета", согласно "закону о СМИ", обязано опубликовать наш ответ, таким образом сделав свой материал объективным и содержащим разные точки зрения», — сообщает пресс-служба компании «Конкорд» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Юристы Пригожина уже указывали на необъективность заключений эксперта Ирины Левонтиной. Ведущий специалист Института им. Виноградова, по их мнению, готова помогать уклониться от ответственности либеральным СМИ. Необъективность лингвиста подтверждается несколькими заключениями, которые юристы предоставили в суде.