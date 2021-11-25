Лукашенко предупредил о новом плане оппозиции по дестабилизации Белоруссии

Оппозиция подготовила новый план по дестабилизации обстановки внутри Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Минск знает о намерениях оппозиционеров, отметил Лукашенко на совместном заседании конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта конституции. По словам белорусского лидера, он направил соответствующий план в администрацию президента для изучения и дальнейшего распространения.

«Ну это посмешище полное. Это план беглых для того, чтобы получить финансирование. Иначе не скажешь», — сказал глава республики.

Оппозиция готовится подорвать Конституцию Белоруссии и вновь вывести людей на улицы городов, добавил он.

Как стало известно ранее, Лукашенко рассказал о ходе работы по подготовке изменений основного закона страны. Она вышла на финишную прямую, уточнил президент.