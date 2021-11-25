На польско-белорусской границе нашли беженцев с переломанными ногами

Следственный комитет Белоруссии начал проверку по факту обнаружения беженцев с переломами ног на границе с Польшей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.

По предварительным данным, группа обессиленных беженцев была обнаружена на одном из участков пограничной заставы «Песчатка» Каменецкого района. У двоих из них медики диагностировали переломы костей ног. По словам пострадавших, они находились в составе группы на территории Польши, где их поймали пограничники, избили и «выдворили в Белоруссию».

По данному факту организована проверка, в рамках которой будут проведены судебно-медицинские экспертизы для установления тяжести телесных повреждений. По ее итогам правоохранители примут процессуальное решение.