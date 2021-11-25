«Газпром» пересмотрит стратегию развития в отношении Украины и Польши

Украина и Польша перестанут быть транзитерами российского газа в Европу. Такое заявление сделал политолог Ростислав Ищенко в интервью информационному порталу «Украина.ру».

Эксперт уточнил, что Польша и Украина до середины 2000-х годов рассматривались «Газпромом» как перспективные направления транзита. Однако со временем это изменилось. В 2003 году Киев вышел из международного газотранспортного консорциума по управлению украинского ГТС. В тоже время Варшава отказалась от проекта «Ямал-Европа-2». Ищенко отметил, что такие действия заставили «Газпром» пересмотреть стратегию дальнейшего развития в данном регионе.

«Для России было важно определиться, вкладываться ли в модернизацию ГТС Украины либо строить газопроводы в обход. Украина отказалась, и деньги стали вкладываться в проработку и реализацию идеи «Северных потоков», «Южного потока», – прокомментировал Ищенко.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Кроме того, политолог указал на антироссийскую политику этих государств, которая значительно ограничивает сотрудничество. Эксперт пояснил, что при поставках энергоносителей важным фактором является предсказуемость партнеров. Постоянством в политике Киева и Варшавы является русофобия, и Москва сделала из этого выводы.

«Предсказуемость ценится дороже всего. А если ваш партнер предсказуемо враждебен, чего Украина и Польша не скрывают, то любую экономическую зависимость они будут использовать во вред России. Через них никто ничего не будет строить. Это все равно что забивать гвоздь себе в ногу», — сказал политолог.

Напомним, что ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила,что Украина никогда не прекращала пользоваться российским газом. Политик назвала «большим обманом» киевских властей, которые рассказывали украинским гражданам о начале поставок газа из Европы, а тем временем фиктивно закупали голубое топливо у России.