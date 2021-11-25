Политолог Топорнин заявил о желании США заручиться поддержкой участников «Саммита за демократию»

США не просто так отказались звать Россию и Китай на «Саммит за демократию». На это указал политолог Николай Топорнин.

Приглашение на масштабное мероприятие получили 110 стран, кроме РФ, КНР, Венгрии и Турции, пишет RT. При этом туда позвали представителей Тайваня, который юридически является китайским регионом.

Белый дом намерен расширить круг своих союзников за счет приглашенных стран, считает доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. США хотят взять «под защиту» государства, которые еще движутся по пути развития, чтобы заставить их существовать «по-американски».

«Если РФ пригласят вместе с КНР, то они будут противоречить американцам. Говорить, что у них замечательная демократия, они идут своим путем, являются несколько другими странами и так далее. В Вашингтоне не хотят, чтобы на конференции был такой политический раздрай. Очевидно, что Китай и Россия захотят высказать свою точку зрения, кого-то привлечь под свои знамена. США не нужны такие выступающие, поэтому Вашингтон и провел такую селекцию», — в нескольких фразах дал объяснение политолог изданию «ПолитЭксперт».

Эксперт считает, что участники будущего саммита надеются получить поддержку Вашингтона. В то же время США это тоже необходимо, так как они не смогут вернуться к гегемонии без союзников.