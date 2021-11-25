Немецкий политолог Рар заявил о конфронтационной повестке нового Правительства Германии

Многие рассчитывали, что отношения Москвы и Берлина выйдут на конструктивный уровень с приходом новой власти в Германии. О том, чем на самом деле смена немецкого правительства обернется для России, рассказал политолог Александр Рар.

Среди позитивных моментов — желание немцев вести конструктивный диалог, в том числе и по вопросам энергетической сферы. По словам Рара, в кабмине допускают применение новых подходов к имеющимся проблемам. При этом ведение российско-германского диалога, вероятнее всего, будет дано на откуп партии «Союз 90 / Зеленые».

Политолог предположил, что влияние следующего канцлера во внешней политике не будет столь доминирующим. Он также выразил мнение, что власть в ФРГ перейдет не к реалистам, а к поборникам либеральных ценностей.

«Эти ценности им превыше чем чьи-то национальные интересы, которые идут вразрез с западными ценностями. Новая глава МИД Бербок училась в Лондоне и побывала в США, остальной мир она еще не знает. Будет с ним знакомиться», — написал политолог в Telegram-канале.

Ранее стало известно, кто войдет в состав будущего Правительства ФРГ. По информации газеты Bild, члены партии «Зеленые» займут посты министров по делам семей и по климату и экономике. Представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) возглавят ведомства, регулирующие область здравоохранения и обороны.