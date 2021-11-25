Дело о мошенничестве возбудили в отношении бывшего спортивного директора «Тамбова»

Бывший спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом журналистам сообщил представитель управления МВД по региону.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Фигуранта доставили в Тамбов. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Худякову грозит срок до десяти лет лишения свободы.

Руководители футбольного клуба подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись администрацией Тамбовской области в течение нескольких лет. По версии следствия, злоумышленники присваивали деньги с помощью различных противоправных схем.