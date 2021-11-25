Губернатор Петербурга Беглов стал объектом насмешек в шоу «Вечерний Ургант»

Программа «Вечерний Ургант» вновь раскрыла комедийный потенциал губернатора Петербурга Александра Беглова. Авторы передачи уточнили, что только сейчас обнаружили в Сети «шедевр» почти годовой давности — видео, на котором глава города играет на барабанах и ханге.

Беглов в январе 2020 года посещал с инспекцией одну из школ в Василеостровском районе. Во дворе стояли музыкальные инструменты для нового класса. Градоначальник показал мастер-класс по игре на ударных, чем заслужил аплодисменты сопровождавших его.

Ведущий Иван Ургант заметил, что соло градоначальника идеально вписывается во многие музыкальные хиты. Например, в песни Фила Коллинза или Уитни Хьюстон. Пользователи в комментариях согласились, что получился «шедевр», хотя некоторые посоветовали Беглову заняться делом.

В феврале 2019 в «Вечернем Урганте» высмеяли плохую уборку снега в Петербурге. Тогда ведущий лично убирал снег и наледь с тротуаров.