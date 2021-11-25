Арабский генерал Аль Раиси назначен президентом Интерпола

Интерпол избрал нового президента. Им стал генерал из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмад Насер Аль Раиси.

С 2018 году на этой должности работал Ким Чжон из Южной Кореи.

«Господин Ахмад Насер Аль Раиси из Объединенных Арабских Эмиратов был избран на пост президента (четырехлетний срок)», — сказано в сообщении Интерпола в Twitter.

Ранее британское издание Daily Mail заявило, что английские чиновники, включая бывших министров, лоббируют интересы Объединенных Арабских Эмиратов в Интерполе. Именно они продвигали кандидатуру Ахмада Насера Аль Раиси, сообщают журналисты.