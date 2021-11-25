Суд признал незаконным отказ в регистрации Игоря Блюма кандидатом в мэры Тамбова

Решение конкурсной комиссии, которая в январе этого года отказалась регистрировать руководителя реготделения Партии Роста Игоря Блюма в качестве кандидата на пост мэра Тамбова, признано незаконным. Такой вердикт вынес Тамбовский областной суд, передает агентство OnlineTambov.ru.

Напомним, работники комиссии заявили, что пять из семи кандидатов на должность главы города, включая Блюма, якобы предоставили неполный пакет документов, однако представитель Партии Роста опроверг эту информацию. Более того, нарушения в работе чиновников обнаружил и суд.

Теперь всем участникам затянувшегося процесса выборов предстоит пройти конкурс повторно, однако при участии уже нового состава комиссии. Сроки проведения выборного мероприятия, несмотря на регламент, пока не определены. Игорь Блюм поделился своим мнением по поводу сложившейся ситуации:

«Я уверен, что в данном случае надо руководствоваться не чьими-то личными интересами и желаниями, а интересами жителей Тамбова, которым нужна понятная и прозрачная система выбора главы города. Если можно в любой момент схитрить и переписать положение, то так можно поступить с чем угодно, а это неправильно».

Ранее стало известно, что Куйбышевский суд Петербурга отправил в СИЗО Олега Лукина по «делу Барабанщикова».