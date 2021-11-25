Лидер партии «Батькивщина» Тимошенко заявила о зависимости Украины от России

Украина сможет пережить зиму, только если Россия и Белоруссия продолжат поставки электроэнергии в страну. Такое заявление сделала депутат Верховной рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Реальное спасение будет, только если Белоруссия и Россия не выключат рубильник по перетокам электрической энергии, то есть по поставкам электроэнергии на Украину», — заявила Тимошенко.

Парламентарий уточнила, что на сегодняшний момент в украинских хранилищах не хватает газа и угля, чтобы достойно пройти отопительный сезон. По ее мнению, власти в Киеве своими действиями своими действиями «поставили Украину на колени перед Россией».

Кроме того, она отметила, что ситуация могла быть еще хуже, если бы в свое время Украина полностью отключилась от российско-белорусской энергосистемы в надежде подключиться к европейской.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Однако бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник напомнил, что ранее именно лидер партии «Батькивщина» настаивала на разрыве всех связей с Россией.

«Я помню, как она молчала и даже поддерживала абсолютную блокаду поступления на Украину газа, электроэнергии и тепловыделяющих элементов для атомных электростанций. А сегодня Киеву не хочет помогать никакая Европа — ни газом, ни электроэнергией, ни углем, который в ЕС очень дорогой», — заявил Олейник.

Кроме того, он назвал положение в газовой отрасли безвыходным для президента Украины Владимира Зеленского.

«Где газ? А почему Киев не предъявляет претензии своим партнерам? Веерные отключения на Украине уже начались. А это значит, что это серьезно ударит по экономике. Поэтому это — последняя зима Зеленского на посту президента, на мой взгляд», — прокомментировал он.

Напомним, ранее заместитель министра энергетики Украины Лана Зеркаль допустила рост тарифов в стране. Причиной этого она назвала запуск российского газопровода «Северный поток — 2», который снизит транзит через украинскую газотранспортную систему.