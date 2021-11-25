Милонов раскритиковал идею коллеги о запрете СМИ указывать должности виновников ДТП

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил не указывать в СМИ должности людей, виновных в дорожных авариях. Об этом он заявил «Газете.ru», комментируя смертельное ДТП в Тюмени с участием майора Следственного комитета (СК).

«Совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека. Одни правонарушения, которые влекут уголовно-правовые последствия, совершаются намеренно — например, изнасилование, хищение, разбой и так далее. А другие без определенных намерений — в результате несчастного случая, ДТП в тех или иных обстоятельствах», — объяснил Выборный.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

По его словам, «негативный фон» в СМИ может нанести «непоправимый вред репутации» организациям и их порядочным сотрудникам.

«По таким делам акцент смещать на должность [представителя] того или иного органа власти не совсем корректно, потому что формируется негативное мнение», — отметил депутат.

Впрочем, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн не разделил позицию своего однопартийца.

«Это личное мнение коллеги Выборного, которое невозможно реализовать на практике. И слава Богу!» — написал Хинштейн в Telegram-канале.

В беседе с «Политикой Сегодня» депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов заявил, что лучший способ бороться с нарушениями среди должностных лиц — это гласность. По его словам, именно она позволяет «серьезно охладить пыл» отдельных депутатов и чиновников, пытающихся избежать наказания за счет своего положения.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«С одной стороны, человек совершает преступление не в качестве должностного лица, а лично. Но еще лет 20 назад было нормой депутату или чиновнику в пьяном виде ехать за рулем, а потом "отмазаться" от наказания своей силой. Сейчас, когда в YouTube стали появляться известные ролики с пьяными чиновниками, это серьезно охладило пыл некоторых людей. Даже если ты в легкой степени опьянения, упаси бог тебя показать удостоверение. Это будет конец твоей карьеры», — не сомневается Милонов.

По мнению парламентария, никто не должен пить за рулем, а государственные лица — тем более.

«Они обязаны показывать какой-никакой пример, что они никаким образом не могут себе позволить подобного негодяйства», — заключил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

23 ноября в Тюмени сотрудник Следственного комитета за рулем BMW сбил двух дорожных рабочих. По данным портала 72.ru, одному из погибших был 61 год, другому — 35 лет. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, в тот момент рабочие переходили дорогу вне пешеходного перехода, поскольку очищали отбойники от грязи.

Виновником ДТП оказался 34-летний майор юстиции, замначальника следственного отдела регионального управления СК. Он находился в состоянии алкогольного опьянения: у него обнаружили 1,38 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха (норма — 0,16 мгл). Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).