Washington Post: глава ЦРУ Бернс предупредил РФ о последствиях из-за «гаванского синдрома»

Директор ЦРУ США Уильям Бернс предупредил Россию о возможных последствиях, если американские спецслужбы придут к выводу о причастности Москвы к «гаванскому синдрому».

Издание Washington Post сообщило, что Бернс обсудил вопрос «гаванского синдрома» с руководством ФСБ и СВР России. Однако директор ЦРУ не стал высказывать прямых упреков в адрес Москвы.

«Он (Бернс. — Прим.ред.) сказал им, что заставлять американских дипломатов и членов их семей страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний — это выходит за рамки приемлемого поведения для профессиональных разведслужб», — пишет американское издание.

Так называемый гаванский синдром стал поражать американских дипломатов с 2016 года на Кубе. Позже США стали утверждать, что от неизвестного заболевания пострадали около 200 дипломатов на всех континентах.