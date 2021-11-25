Главы МИД Ирана и Китая обсудили вопросы борьбы с внешним давлением

Пекин готов содействовать Тегерану в вопросах борьбы с внешним давлением, заявил глава Министерства иностранных дел КНР Ван И в разговоре с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Стороны провели беседу в формате видеоконференции. Китайский дипломат отметил, что Пекин надеется стать примером для тех стран, которые хотят сохранить свою независимость.

«Китай не намерен экспортировать свою модель развития, но надеется послужить примером для таких стран, как Иран, которые хотят ускорить развитие и при этом сохранить независимость», — сказал Ван И.

Недавно стало известно, что глава МИД Китая напомнил США об их обязательствах по тайваньскому вопросу. В телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном он потребовал, чтобы Вашингтон противостоял попыткам добиться независимости региона.